У європейських країнах тепер розглядають можливості утримання військовослужбовців в армії, адже їхня кількість з роками стає меншою.

В європейських країнах не вистачає солдатів, адже вони продовжують звільнятися саме тоді, коли потрібні НАТО. На цьому тижні міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню презентував план, як утримати військових, який передбачає заохочення військовослужбовців залишатися в армії. Сталося це після того, як до німецького парламенту подали річний звіт про те, що у 2023 році близько 1 537 солдатів пішли з Бундесверу та скоротили його чисельність до 181 514 військовослужбовців, пише Politico.

"Ці розмови зараз ведуться в усіх столицях, в усіх демократичних країнах, які мають професійні армії без призову. На зустрічах НАТО ми можемо говорити про обладнання, але тепер ми також говоримо про ... рівень утримання", - зазначив Лекорню.

Автори матеріалу зауважують, що в той час, як Європа займається переозброєнням на тлі війни в Україні, такі країни, як Хорватія думають над поверненням призову до армії. А ось, до прикладу, Данія планує поширити військовий призов і на жінок.

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"Німеччина відмовилася від призову в 2011 році, але з огляду на те, що багато військовослужбовців старіють і звільняються зі служби, знову обговорюється питання про відновлення якоїсь національної системи служби. Для країн, які покладаються на професійні армії, виклик полягає в тому, щоб зробити збройні сили привабливими - що важко зробити в умовах низького рівня безробіття, жорсткої конкуренції з боку приватного сектору і широкого використання віддаленої роботи", - пояснюють у статті.

У Politico додають, що у Франції військові залишаються в армії переважно на рік менше, ніж раніше. Велика Британія має щорічний дефіцит кадрів в межах 1 100 солдатів, що є еквівалентно двом піхотним батальйонам, навіть попри те, що уряд уклав договір з приватною фірмою Capita на рекрутинг.

Автори статті наголошують, що в цьому питанні гроші відіграють важливу роль для того, аби люди залишалися у війську. Одним із ключових завдань плану Франції є підвищення пенсій за віком та зарплат. Проте проблема в тому, що умови служби є не дуже привабливими, адже у війську присутні такі нюанси, як хронічна понаднормова робота, багатомісячна відсутність вдома і пропущені періоди відновлення сил.

"Проблема не в наборі, а в утриманні, нам потрібно утримувати і сім'ї", - підкреслила на конференції в Парижі на початку цього року адмірал, керівник військово-морських операцій ВМС США Ліза Франчетті.

Водночас новий польський уряд на початку 2024 року повідомив про підвищення зарплат для військовослужбовців близько на 20% з метою їхнього утримання. Мінімальна місячна заробітна плата польського солдата складає 4 960 злотих (1 150 євро) до 6 000 злотих (1 351 євро). Також через загрозу з боку РФ чисельність армії Польщі зросла з 95 000 у 2015 році до 215 000 цього року.

Своєю чергою план Франції містить допомогу в пошуку житла, доступ до медичних послуг та догляду за дітьми, тобто подружні пари, які обоє працюють в збройних силах, навіть якщо один із них є мирним жителем, можуть разом переводитися на іншу посаду.

"Я вважаю за краще зменшити кількість набору, щоб покращити утримання кадрів, аніж продовжувати набір, в результаті якого кількість утриманих людей постійно зменшується", - запевнив міністр збройних сил Франції Лекорню.

Розміщення військ НАТО в Україні: останні новини

Нещодавно іспанська газета El Pais повідомила, що військовослужбовці НАТО вже перебувають в Україні. За інформацією видання, вони контролюють зброю, яка постачається Києву, проводять розвідувальні операції та навчання.

Також президент Франції Еммануель Макрон раніше підтвердив свої плани розмістити західні війська в Україні, про які він заявляв в кінці лютого. За його словами, наземна операція за участю військ Заходу в Україні може необхідною "в якийсь момент".

"Можливо, в якийсь момент - я не хочу цього, я не буду брати на себе ініціативу - нам доведеться провести операції на місцях, якими б вони не були, щоб протистояти російським силам. Сила Франції в тому, що ми можемо це зробити", - зазначив французький лідер.

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