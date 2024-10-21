16 жовтня зниклі з позицій військовослужбовці були знайдені та затримані російськими окупантами.

18 військовослужбовців Північної Кореї, які здійснили спробу втечі з позицій російських окупаційних військ у Курській області, були затримані росіянами в Комарицькому районі Брянської області.

Про це УНІАН повідомили джерела в Головному управлінні розвідки. Зазначається, що близько 40 військових інструкторів з Північної Кореї разом з півсотнею російських окупантів перебували на позиціях в лісі в районі Колячек Хомутовського району Курської області.

"Встановлено, що північнокорейці здійснювали навчання військовослужбовців ЗС РФ з використання повітряних куль у військових цілях. Натомість військовослужбовці ЗС РФ навчали представників Північної Кореї веденню сучасного піхотного бою з використанням досвіду так званої "СВО". Після закінчення курсу навчання, військовослужбовців Північної Кореї було залишено в лісовому масиві в районі Колячек Хомутовського району на декілька днів без продуктів харчування та без вказівок щодо подальших планів та намірів. 14 жовтня частина північнокорейців вирішили самовільно покинути позиції з метою пошуку командування ЗС РФ", - розповіли джерела в розвідці.

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За дві доби, 16 жовтня зниклі з позицій військовослужбовці були знайдені та затримані російськими окупантами. Відстань від місця втечі становила близько 60 кілометрів

За словами співрозмовника агентства, наразі усі 40 військовослужбовців КНДР, які перебували на позиціях у Хомутовському районі переміщені у Льговський район Курської області для подальшого задіяння у штурмових діях на Курщині.

Військові КНДР у війні проти України

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня стало відомо, що армія РФ сформувала "особливий бурятський батальйон", до якого увійшли громадяни КНДР. 18 військових з Північної Кореї вже втекли з позицій на кордоні Брянської та Курської областей Росії. Це сталося за 7 кілометрів від державного кордону з Україною.

18 жовтня керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що близько 11 тис. північнокорейських військових проходять підготовку на сході РФ. За його словами, вони будуть готові до війни в Україні вже до 1 листопада.

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