Країна готова надавати оборонну зброю.

Італія готова продовжувати захищати незалежність України, передаючи зброю, необхідну для оборони.

Але про передачу наступального озброєння не йдеться, заявив міністр закордонних справ Антоніо Таяні в ефірі Rai3.

"Військова ситуація в Україні дуже складна, ми дуже стурбовані. Ми всі працюємо на мир і ми, як вирішив парламент, готові відправити оборонну зброю. Ми ніколи не будемо відправляти наступальну зброю, тому що ми не воюємо з Росією. Ми нічого не маємо з російським народом, ми тільки захищаємо незалежність України", – заявив міністр.

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Позиція Італії щодо війни в Україні - що потрібно знати

Минулого тижня глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна поставила Україні військову допомогу на загальну суму близько мільярда євро. Йдеться про п'ять пакетів військової допомоги. Він також повідомив, що готується шостий пакет, до якого входять системи ППО.

Раніше цього місяця уряд Італії схвалив постачання Україні батареї зенітно-ракетного комплексу SAMP/t, яка допоможе відбиватися від літаків, ракет і безпілотників. Незабаром стало відомо, влада Італії і Франції спільно замовлять велику партію з 700 ракет Aster-30, вартість яких складе 2 млрд євро, для цього комплексу.

У жовтні минулого року Джорджа Мелоні, яка щойно стала прем'єр-міністром Італії, пообіцяла президенту України Володимиру Зеленському підтримувати нашу країну в боротьбі з російським агресором. Також було анонсовано, що до кінця зими вона відвідає Україну з робочим візитом.

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