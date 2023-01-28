Система SAMP/T дуже точна, оптимізована не тільки проти літаків, а й ракет, що летять зі швидкостями, що перевищують швидкість звуку, і маневрують на останніх етапах атаки.

Влада Італії і Франції спільно замовлять велику партію з 700 ракет Aster-30, вартість яких складе 2 млрд євро для франко-італійського ЗРК SAMP/T, який країни нададуть Києву.

Як повідомило французьке видання l’Opinion, частина ракет залишиться в Італії та Франції, а скільки з них буде надано Україні поки не відомо. Видання уточнило, що домовленість про масштабну закупівлю ракет Aster-30 була досягнута 27 січня під час візиту міністра оборони Франції Себастьян Лекорню в Рим.

"Ми розділили спільну волю продовжувати підтримувати Україну, убезпечити Середземне море перед обличчям нових загроз і нарощувати наші спільні виробничі можливості, зокрема в галузі протиповітряної оборони", - прокоментував домовленість Лекорню.

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Уточнюється, що ЗРК SAMP/T, створений спільним франко-італійським консорціумом, може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно і є єдиною системою європейського виробництва, яка може перехоплювати балістичні ракети.

Відповідну угоду підтвердило й італійське видання Іlmessaggero. Воно зазначло, що ЗРК SAMP/T допоможе відбиватися від літаків, ракет та безпілотників. Це найцінніше озброєння, яке Італія може дати Україні, підкреслило видання. За словами італійського генерала Леонардо Трикарічо, "фаза конфлікту така, що сьогодні Україна як ніколи потребує зміцнення своєї системи ППО".

"Ми бачили, як росіяни застосовують найсучасніші крилаті ракети, тому парасолька для цих підступних ракет має бути якомога міцнішою. У цьому контексті внесок, який зробить Італія, буде більш цінним, ніж будь-коли", - прокоментував він.

Як зазначило видання, система SAMP/T дуже точна, оптимізована не тільки для літаків, а й для ракет, що летять зі швидкостями, що значно перевищують швидкість звуку, і маневрують на останніх етапах атаки. При цьому видання зазначило, що в силу своєї складності та високої технологічності необхідне набуття навичок для українських військових.

ЗРК SAMP/T для України

Уряд Італії схвалив рішення поставити Україні батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T. За словами голови МЗС Антоніо Таяні, Італія працювала з французами над питанням відправцки цього ЗРК Україні.

Зенітно-ракетний комплекс SAMP/T - спільна франко-італійська розробка, в основі якої лежить ракета-перехоплювач ASTER 30 і радарний комплекс Arabel. Головною перевагою цього ЗРК є його здатність збивати балістичні ракети.

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