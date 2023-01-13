Поставка буде здійснена за складною схемою за участю Франції.

Уряд Італії схвалив рішення поставити в Україну батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, розмови про яку йшли кілька місяців. Про це повідомляє видання RID.

За даними журналістів, прем'єр-міністр країни Джорджія Мелоні дала "зелене світло" два або три дні тому.

В останні два тижні поставка цього ЗРК залишалася під питанням через позицію військових. Їх турбувало те, що на озброєнні Італії всього п'ять батарей SAMP/T, одна з яких до того ж зараз розгорнута в Кувейті в рамках міжнародної операції проти ІДІЛ в регіоні.

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Підштовхнути Рим до ухвалення остаточного рішення допоміг "сильний тиск з боку Вашингтона".

За даними видання, схема постачання зенітного-ракетного комплексу в Україну буде складною.

"Батарея буде складатися зі "шматочків" італійської системи і "шматочків" французької системи", – заявили джерела.

Система ППО SAMP/T

Зенітно-ракетний комплекс SAMP/T є спільною франко-італійською розробкою, в основі якої лежить ракета-перехоплювач ASTER 30 і радарний комплекс Arabel. Головною перевагою цього ЗРК є його здатність збивати балістичні ракети.

Вперше Україна офіційно дала запит на комплекси SAMP/T у жовтні 2022 року. У той момент Росія вже почала кампанію ракетного терору проти української енергетики.

Після цього питання зависло в повітрі. Італія довго не могла зважитися на відправку цієї зброї, посилаючись на якісь технічні труднощі.

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