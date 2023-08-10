Запит включатиме додаткові 13 мільярдів доларів на оборону.

Президент США Джо Байден має намір запросити у Конгресу додаткове фінансування у розмірі не менше як 25 мільярдів доларів. Ці кошти, зокрема, спрямують на допомогу Україні, повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформоване джерело.

Додатковий запит на фінансування включатиме приблизно 12 мільярдів доларів на ліквідацію наслідків стихійних лих і 13 мільярдів доларів на оборону, що включає витрати на допомогу Україні.

Запит, ймовірно, буде додано до необхідного законопроекту про короткострокові витрати.

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Допомога США Україні - це треба знати

У травні 2022 року США виділили 40 мільярдів доларів, в березні минулого року – 13,6 мільярдів доларів на військові підтримку України. У грудні Конгрес схвалив додаткове фінансування військової підтримки України в розмірі 45 мільярдів доларів, що мало тривати протягом фінансового року, який завершується 30 вересня.

В червні поточного року спікер Палати представників Кевін Маккарті (республіканець) заявив, що не дозволить голосувати за додаткове фінансування України, якщо цей передбачатиме вихід за ліміт витрат на оборону в 886 мільярдів доларів, встановленого травневою угодою з Байденом щодо максимального держборгу. Маккарті заявляв, що підтримує військові зусилля України, але хоче суворого розгляду будь-яких запитів щодо фінансування.

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