Конгрес зможе збільшити допомогу Україні в разі необхідності.

Сьогодні американський Сенат прийняв закон про призупинення обмеження державного боргу США до 1 січня 2025 року. Як пише Bloomberg, 63 сенатори проголосували "за", 36 – "проти". Закон набуде чинності після підписання президентом США Джо Байденом.

У Сенаті США очікують, що найважливіша боргова угода не завадить подальшій допомозі Україні.

Як заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, після того, як угоду, укладену для запобігання дефолту, буде затверджено, збільшити допомогу Україні або виділити кошти в разі надзвичайних ситуацій в країні все ще буде можливим для Конгресу, пише Reuters.

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Дефолт в США - що потрібно знати

У квітні вперше за десятиліття виникла серйозна загроза, що США не заплатять за боргами.

Очікувалося, що до початку червня у США можуть закінчитися гроші для оплати рахунків, якщо ліміт державного боргу не буде піднятий або призупинений Конгресом.

28 травня між Білим домом і представниками Республіканської партії було досягнуто попередню угоду про підняття стелі державного боргу.

1 червня Палата представників США схвалила законопроект про призупинення стелі держборгу в розмірі 31,4 трлн доларів.

Для уникнення історичного дефолту процес збільшення стелі боргу мають завершити до 5 червня.

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