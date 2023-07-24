Державна Рада оборони Литви обговорила і затвердила трирічний план військової підтримки України в обсязі 200 мільйонів євро.
Як йдеться в повідомленні на сайті Міноборони Литви, план забезпечення української армії розрахований на 2024-2026 роки та передбачає виділення близько 200 мільйонів євро. Основними напрямками підтримки будуть закупівля летальних і нелетальних засобів, військова підготовка і навчання, фінансові відрахування до фондів підтримки, ремонт військової техніки в Литві і навчання особового складу.
За словами міністра оборони Латвії Арвідаса Анушаускаса, підтримка української армії була і залишається одним з пріоритетних напрямків для відомства.
Він зазначив, що фінансування плану планується забезпечити за рахунок Європейського фонду миру.
"Це дозволити не сповільнювати розвиток національного потенціалу і направити ці кошти на подальшу підтримку Збройних сил України", - заявив Анушаускас.
Як зазначили в Міноборони Латвії, підтримка, що надається українській армії, скоро досягне півмільярда євро. Вона включає як озброєння і спорядження, так і навчання, лікування та реабілітацію солдатів.
Допомога Литви Україні
Наприкінці червня Литва представила черговий пакет допомоги Україні. до нього увійшли 10 ЗРК NASAMS, а також 10 бронетранспортерів М113 і боєприпаси.
Також Литва підтримує прагнення України до НАТО - президент країни неодноразово заявляв про те, що Україна повинна стати членом Альянсу.