Основними напрямками підтримки будуть закупівля летальних і нелетальних засобів, військова підготовка і навчання, ремонт військової техніки в Литві.

Державна Рада оборони Литви обговорила і затвердила трирічний план військової підтримки України в обсязі 200 мільйонів євро.

Як йдеться в повідомленні на сайті Міноборони Литви, план забезпечення української армії розрахований на 2024-2026 роки та передбачає виділення близько 200 мільйонів євро. Основними напрямками підтримки будуть закупівля летальних і нелетальних засобів, військова підготовка і навчання, фінансові відрахування до фондів підтримки, ремонт військової техніки в Литві і навчання особового складу.

За словами міністра оборони Латвії Арвідаса Анушаускаса, підтримка української армії була і залишається одним з пріоритетних напрямків для відомства.

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Він зазначив, що фінансування плану планується забезпечити за рахунок Європейського фонду миру.

"Це дозволити не сповільнювати розвиток національного потенціалу і направити ці кошти на подальшу підтримку Збройних сил України", - заявив Анушаускас.

Як зазначили в Міноборони Латвії, підтримка, що надається українській армії, скоро досягне півмільярда євро. Вона включає як озброєння і спорядження, так і навчання, лікування та реабілітацію солдатів.

Допомога Литви Україні

Наприкінці червня Литва представила черговий пакет допомоги Україні. до нього увійшли 10 ЗРК NASAMS, а також 10 бронетранспортерів М113 і боєприпаси.

Також Литва підтримує прагнення України до НАТО - президент країни неодноразово заявляв про те, що Україна повинна стати членом Альянсу.

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