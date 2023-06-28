Литва передасть Україні ще 10 бронетранспортерів М113 та боєприпаси.

Литва на додачу до двох ЗРК NASAMS передасть Україні ще 10 бронетранспортерів М113 та боєприпаси. Про деталі нового пакета військової допомоги розповів міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Запланований пакет литовської військової підтримки України включатиме не лише системи запуску ракет NASAMS, а й 10 бронетранспортерів М113. Загальна кількість цих бронетранспортерів, переданих Литвою, досягне 72 одиниць", - наголосив міністр оборони Литви.

Він також зазначив, що дві ракетні установки системи протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS, які Литва закупить для України, будуть повністю готові для того, щоб українські військові інтегрували їх в існуючі блоки управління вогнем. За його словами, вартість контракту становить близько 9,8 мільйона євро.

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Також він повідомив, що на 2023 рік Литва замовила виробництво 12,5 млн патронів, з них 2,5 мільйона буде здано найближчим часом. Крім того, Україні будуть передані тисячі протитанкових боєприпасів для гранатометів.

Анушаускас зазначив, що загальна військова підтримка Литви вже перевищує 500 мільйонів євро.

Відносини Литви та України - що треба знати

Раніше президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що Литва закупить та передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони NASAMS.

Пізніше стало відомо, що Науседа прибув у середу з неоголошеним візитом до Києва. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і візьме участь у заходах з нагоди 27-ї річниці прийняття Конституції України.

Зазначалося, що Науседа обговорить із Зеленським порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі в липні, а також питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та Європейського Союзу Україні.

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