Гітанас Науседа зазначив, що пора думати, як забезпечити обіцяне.

Президент Литви Гітанас Науседа жорстко висловився про членство України в Північноатлантичному альянсі. Він заявив, що Київ повинен стати частиною НАТО.

"Україна повинна стати членом НАТО. Час обіцянок минув, треба дивитися як це забезпечити", - заявив литовський політик на брифінгу з генсеком Альянсу Йенсом Столтенбергом.

Він вказав, що НАТО - дуже міцний альянс, тому повинен забезпечити єдність і солідарність, а спроби роз'єднати його зазнали невдачі.

Відео дня

"НАТО є організацією консенсусу. Я сподіваюся, що ми зможемо прийти до компромісу в цьому питанні. Важливо щоб завтра-післязавтра були прийняті рішення, які б зробили так, щоб членство України в НАТО було не теорією, а практичною можливістю", - підсумував науседа.

Членство України в НАТО - головні новини

11 і 12 липня 2023 року у Вільнюсі відбудеться саміт Альянсу. Офіційний Київ чекає рішучих кроків від членів НАТО, попри війну з Росією.

У свою чергу проти "зобов'язань" перед Києвом виступили США і Німеччина. Американський лідер Джо Байден заявив, що Україна не готова до вступу в НАТО в розпал війни.

Водночас глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що Україну все ж запросять приєднатися до Альянсу всупереч нинішній позиції Вашингтона.

Варто зазначити, що президет України Володимир Зеленський відмовився їхати до Вільнюса, якщо не буде чітких рішень. Сьогодні стало відомо, що глава Української держави планує бути присутнім на саміті Альянсу 12 липня.

Вас також можуть зацікавити новини: