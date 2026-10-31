Канада виділить кошти Україні в рамках кредиту ЄС: озвучено суму

Карні зазначив, що 500 млн євро стануть початковим внеском Канади.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив у п'ятницю, 30 жовтня, що його країна виділить 500 млн євро на запланований Європейським Союзом кредит для України у розмірі 90 млрд євро, повідомляє APA.

"Що стосується кредиту для України... 500 млн євро стануть нашим початковим внеском. Це дуже важливий та ефективний механізм, і я справді високо оцінюю ініціативу голови Європейської комісії фон дер Ляєн, членів Комісії та голови Кошти щодо його створення, використання заморожених активів для надання Україні вкрай необхідного фінансування", – заявив Карні під час спільної прес-конференції з фон дер Ляєн та Коштою.

Прем'єр-міністр Канади зазначив, що внесок його країни є прикладом реалізації нещодавно оголошеного партнерства Канади з Європейським Союзом. Він додав, що це "позитивний союз".

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Кредит ЄС для України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що згідно з прогнозом Європейської комісії, союзники Києва, що не входять до ЄС, на даний момент пообіцяли виділити на наступний рік лише 4 млрд євро, що менше, ніж 19 млрд євро у 2026 році. FT після аналізу даних вказало, що члени "Великої сімки" – США, Велика Британія, Канада та Японія – разом мають намір надати лише 1 млрд євро. Водночас Київ заявив, що наступного року йому загрожує дефіцит фінансування у розмірі 70 млрд євро. Цю цифру підтвердила Європейська комісія, і вона включає військове фінансування після завершення поставок останніх партій озброєння, передбачених за часів адміністрації Байдена.

Також ми писали, що Угорщина, Чехія та Словаччина не хочуть гарантувати новий кредит ЄС для України. За даними Welt, вони вимагають звільнити їх від участі у фінансовому забезпеченні нового кредиту Євросоюзу. В німецьких дипломатичних колах вимогу Угорщини, Чехії та Словаччини різко критикують, оскільки ці країни водночас наполягають на отриманні значних обсягів фінансування з бюджету ЄС. Один з німецьких дипломатів зазначив, що вимога зробити виняток у питанні допомоги Україні несумісна з їхнім прагненням отримувати більше коштів на регіональний розвиток.

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