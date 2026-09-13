Канада допоможе Україні грошима після сварки зі США, - FT

Канада прагне подружитися з Європою, і допомога Україні стає хорошим способом це зробити.

На тлі нового епізоду торговельної війни зі США Канада веде переговори з Європейським Союзом щодо своєї участі у фінансуванні кредиту на €90 млрд для України. Як пише Financial Times, прем’єр-міністр Канади Марк Карні прагне таким чином зміцнити зв’язки з європейськими партнерами та зменшити залежність країни від США.

За даними співрозмовників видання, знайомих із перебігом переговорів, Оттава та Брюссель розраховують визначитися із сумою канадського внеску до початку жовтневого саміту ЄС у Монреалі. Канада може стати лише другою країною поза межами Євросоюзу, яка долучиться до цієї кредитної програми. Раніше в ній взяла участь Велика Британія.

Автори публікації пов’язують ініціативу Карні з його прагненням створити тісніший альянс демократичних і ліберальних держав, зі списку яких США поступово випадають. На цьому тлі прем’єр Канади намагається активніше взаємодіяти з європейськими країнами, зокрема у питанні підтримки України.

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"Ми вдячні за всю підтримку, яку Канада надає Україні, і готові робити більше разом", – заявив виданню один із європейських чиновників.

Підтримка Києва для Оттави вже стала одним із напрямів поглиблення співпраці з Європою. Канада раніше виділила 6,5 млрд канадських доларів на військову допомогу Україні, а минулого тижня Карні та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про "100-річне партнерство" між двома країнами.

Потреба в додатковому фінансуванні для України стає дедалі актуальнішою через зростання вартості війни з Росією. За оцінками співрозмовників видання, Київ наступного року може зіткнутися зі значним дефіцитом бюджету.

Водночас канадський уряд розглядає співпрацю з ЄС ширше, ніж лише підтримку України. Оттава прагне домовитися з Брюсселем про нові економічні та технологічні проєкти, одночасно намагаючись посилити свої позиції у торговельному протистоянні зі США. Канада має приєднатися до європейської мережі суперкомп’ютерів для спільної роботи у сфері штучного інтелекту, а також укласти угоду про цифрову торгівлю.

Як розповідає автор публікації, після приходу до влади Карні взяв курс на диверсифікацію міжнародних зв’язків Канади та посилення співпраці з так званими "середніми державами". На його думку, світовий порядок, орієнтований на США, переживає серйозні зміни. Минулого місяця торговельні переговори між Оттавою та Вашингтоном завершилися провалом, після чого Карні заявив: "Ви перебуваєте у стані війни, коли на вас нападають, а на нас напали".

Паралельно Канада та ЄС працюють над поглибленням відносин у шести сферах, серед яких торгівля, безпека, регулювання, критично важливі матеріали, енергетика та чисті технології, лібералізація візового режиму й фінансові системи.

Втім, Брюссель закликає Оттаву не очікувати надто швидкого оформлення особливого статусу. Європейські чиновники наголошують, що Канада не може отримати умови, аналогічні відносинам ЄС із Норвегією чи Швейцарією. Один із представників ЄС закликав "бути реалістичними й прагматичними та керувати очікуваннями Канади".

Додатковою проблемою залишається торгівля. США історично отримують близько 75% канадського експорту, а обсяг двосторонніх торговельних відносин оцінюється приблизно у €620 млрд. Торгівля Канади з Європою значно менша – близько €130 млрд у 2025 році. Тому, зазначають джерела, Оттава навряд чи швидко відмовиться від тісних економічних зв’язків зі США.

Водночас європейські партнери очікують від Канади конкретних кроків назустріч. Зокрема, Брюссель хотів би побачити зниження канадських тарифів на європейську сталь та алюміній, а також пом’якшення політики "Купуй канадське" до жовтневого саміту в Монреалі.

Сварка Канади зі США

Як писав УНІАН, у 2025–2026 роках відносини між Канадою та США суттєво погіршилися на тлі політики адміністрації Дональда Трампа, який неодноразово погрожував Канаді високими тарифами, називав її "51-м штатом" і пропонував добровільну анексію. Уже на початку 2025 року Трамп запровадив нові мита на канадські товари, зокрема на сталь і алюміній, що спровокувало відповідні контрзаходи з боку Оттави.

Конфлікт загострився восени 2025 року після рекламної кампанії з використанням архівних записів Рональда Рейгана: Трамп припинив торговельні переговори та підвищив мита на канадський експорт ще на 10%, після чого прем’єр-міністр Канади Марк Карні був змушений вибачитися.

Напруга продовжилася у 2026 році. Трамп висував нові ультиматуми, зокрема щодо сертифікації літаків, погрожуючи 50-відсотковими митами, а Канада, у свою чергу, почала шукати альтернативних партнерів і зближуватися з ЄС. Канадські військові навіть розробили концептуальний план дій на випадок гіпотетичного вторгнення США – перший такий сценарій за понад століття.

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