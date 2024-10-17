Джо Байден проведе в Німеччині один день, протягом якого планує обговорити низку речей.

Президент США Джо Байден, під час візиту до Німеччини, планує зайнятися питанням зміцнення трансатлантичних відносин і допомоги Україні, заявляють експерти.

Німеччина є ключовим партнером Сполучених Штатів, тому Байден планує узгодити приватні інвестиції, зокрема, в галузі штучного інтелекту, повідомив журналістам високопоставлений американський чиновник на умовах анонімності, пише Bloomberg.

ЗМІ пише, що мета візиту - "заспокоїти ключового європейського союзника" після скасування початкової поїздки через ураган "Мілтон". За словами журналістів, одноденна поїздка до Німеччини - це "лебедина пісня" для Байдена, який близько 50 років на державній службі присвятив винятково питанню Північноатлантичного альянсу:

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"Він намагався підтримати НАТО і протистояти скептицизму Трампа з приводу того, що європейські союзники не справляються з витратами на оборону".

Крім того, підкреслюється, що Байден зустрінеться не тільки з канцлером Німеччини Шольцем, а й із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і президентом Франції Еммануелем Макроном на зустрічі трансатлантичної четвірки, аби обговорити війну в Україні та конфлікт на Близькому Сході, що розширюється.

За словами американських чиновників, Байден бачить у Шольце чесного посередника, націленого на досягнення мети. Їхні погляди на світ майже повністю збігаються - економічна політика та Китай є точками напруги - і вони разом долали серйозні перешкоди, заявляє видання.

Інші новини про Байдена

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський розкрив деталі розмови з Байденом і анонсував дуже активні тижні роботи. Зокрема, президент України подякував за черговий пакет військової допомоги США на суму 425 мільйонів доларів.

Крім того, Байден: США готові до "ядерних" переговорів із РФ, Китаєм і КНДР. Він наголосив, що якщо процес у скороченні ядерних арсеналів буде блоковано, це не принесе жодної користі для світу.

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