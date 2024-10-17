За словами Зеленського, вони обговорили те, що має допомогти ЗСУ вже цими тижнями.

Президент Володимир Зеленський ввечері 17 жовтня провів розмову з американським колегою Джо Байденом. Він зазначив, що було дуже багато питань.

"Вдячний за новий пакет підтримки - 425 мільйонів доларів. Це ППО, пріоритет особливий. Зброя для наших воїнів. Ми обговорили також наступні наші пакети. Президент Байден дав мені слово, що в найближчий час пакети будуть реалізовані. Ми говорили про далекобійну зброю, засідання "Рамштайн" за кілька тижнів, як наші команди працюватимуть за пунктами плану перемоги", - сказав президент.

За словами Зеленського, вони обговорили те, що має допомогти ЗСУ на фронті вже цими тижнями. Зокрема, Київ очікує підтримку східних напрямків. Крім того, голова держави анонсував активну роботу з союзниками.

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"План перемоги це й про дипломатію, про мир завдяки силі, який має привести нас до справді результативного Саміту миру. Зараз будуть дуже активні тижні в роботі з нашими партнерами. У нас з ними є сила для справедливого миру. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто з Україною.

План миру Зеленського

Як повідомляв УНІАН, напередодні Зеленський представив у парламенті План перемоги. Він складається з 5 пунктів, три з яких мають секретні додатки.

У Кремлі різко відреагували на представлений документ, заявивши, що Києву потрібно "усвідомити" причини, через які РФ почала повномасштабне вторгнення.

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер розповів на брифінгу, що Штати та Україна активно обговорюють план перемоги.

Сьогодні Зеленський на спеціальному засіданні Європейської ради на рівні лідерів представить План перемоги України.

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