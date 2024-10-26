У МЗС Литви заявили, що не будуть проти, якщо Гутерріш вирішить покинути свою посаду.

Участь генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша у саміті БРІКС, який відбувся в російській Казані, а також його відмова їхати на саміт миру щодо війни в Україні, є "помилкою". Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає LTR.

"Гутерріш повинен визнати, що він помилявся і взяти на себе відповідальність, як тоді, коли вирішив не їхати на мирний саміт щодо України в Швейцарії, так і зараз, коли він поїхав до розшукуваного військового злочинця Путіна і підлабузнювався як до нього, так і до його спільника Лукашенка", - зауважив політик.

Також Ландсбергіс заявив, що не буде проти, якщо Гутерріш піде зі своєї посади.

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"Гутерріша більше не сприймають як чесного посередника, і якщо він вирішить зняти свою кандидатуру, ми точно не будемо відмовляти його від цього", - запевнив міністр закордонних справ Литви.

Візит Гутерріша на саміт БРІКС у Казані - що відомо

Як повідомляв УНІАН, генсек ООН Антоніу Гутерріш 23 жовтня прибув з візитом до Росії для участі у саміті БРІКС. Тоді заступник речника генсека ООН Фархан Гак зазначав, що Гутерріш під час зустрічі з російським диктатором мав підтвердити "свою добре відому позицію стосовно війни в Україні".

Зокрема під час свого виступу Гутерріш виступив із промовою, в якій закликав до миру в Україні "відповідно до Статуту ООН". Також він закликав до миру в конфліктах у Газі, Лівані та Судані.

Також після свого візиту генсек ООН спробував виправдатися за таке своє рішення та заявив:

"На сесії БРІКС я закликав до справедливого миру в Україні відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї. Я наголосив, що скрізь ми повинні дотримуватися цінностей Статуту ООН, верховенства права і принципів суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності держав".

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