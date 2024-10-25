Волкер підкреслив, що відсутність балансу підриває авторитет Гутерріша у вирішенні питань щодо миру в Україні.

Американські дипломати суворо оцінили візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша у Казань для участі у саміті БРІКС.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор заявив в ефірі CNN, що не може уявити чому генсек ООН вирішив поїхати в РФ. "Путін є обвинуваченим військовим злочинцем, і генеральний секретар ООН поїхав до нього? Це неприйнятно", - висловив думку дипломат.

Інший екскпосол США в Україні Стівен Пайфер розділив думку Тейлора. "Дії Гутерріша були абсолютно неприйнятними" – прокоментував він.

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При цьому, колишній посол США в НАТО та спецуповноважений у справах України Курт Волкер сказав, що Гутерріш усвідомлює необхідність тримати відкритими канали зв'язку з такими людьми як Путін, й вважає себе відповідальним за це, передає Голос Америки.

"Він відчуває, що має бути хтось, хто зможе говорити з Путіним хоча б час від часу. Як генеральний секретар ООН він відчуває цю відповідальність", – висловив думку Волкер.

Разом з цим дипломат розкритикував генсекретаря ООН за те, що той пропустив саміт миру по Україні, але приїхав на саміт БРІКС у РФ.

"Якби він хотів, він би міг це зробити", – сказав Волкер про рішення Гутерріша не відвідувати саміт миру по Україні.

Волкер підкреслив, що наскільки очевидна відсутність балансу підриває авторитет Гутерріша у вирішенні питань щодо миру в Україні.

Видання додало, що європейські політики також розкритикували генсека ООН за візи до Путіна. Так, депутатка Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман не стала приховувати своє обурення і заявила, що ООН під керівництвом Гутерріша "є ганебною та неефективною тінню своєї колишньої суті".

"Гутерріш відхиляє запрошення України на саміт миру за участю 92 країн, але схиляється перед диктаторами та військовими злочинцями в БРІКС. Відставка Гутерріша назріла", - зазначила вона.

Саміт БРІКС в РФ: візит Гутеріша

Міністерство закордонних справ України розкритикувало генсека ООН Антоніу Гутерріша за візит на саміт БРІКС на запрошення Путіна. Українських дипломатів обурив той факт, що влітку Гутерріш відмовився приїхати на український Саміт миру у Швейцарії.

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