За його словами, на саміті БРІКС він закликав до забезпечення справедливого миру в Україні.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш спробував виправдатися за свій візит на саміт БРІКС у Росію, заявивши, що під час зустрічі з російським диктатором закликав до забезпечення справедливого миру в Україні та наголошував на необхідності підтримки цінностей Статуту ООН. Про це Гутерріш повідомив на своїй сторінці в X (Twitter).

"На сесії БРІКС я закликав до справедливого миру в Україні відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї. Я наголосив, що скрізь ми повинні дотримуватися цінностей Статуту ООН, верховенства права і принципів суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності держав", - написав він.

Гутерріш також розповів, що на зустрічі з Путіним наголосив, що "російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН і міжнародного права".

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Він також заявив, що "рішуче" підтримує укладення угоди про безпечне судноплавство в Чорному морі для глобальної продовольчої безпеки.

Саміт БРІКС у Росії та візит Гутеріша

Міністерство закордонних справ України розкритикувало генсека ООН Антоніу Гутерріша за візит на саміт БРІКС на запрошення російського диктатора Володимира Путіна. Українських дипломатів особливо обурив той факт, що влітку Гутерріш відмовився приїхати на український Саміт миру у Швейцарії.

Американські та європейські дипломати також негативно оцінили візит Гутерріша до РФ. Зокрема, колишній посол США в НАТО і спецуповноважений у справах України Курт Волкер розкритикував генсекретаря ООН за те, що той пропустив саміт миру щодо України, але приїхав на саміт БРІКС. Волкер підкреслив, що наскільки очевидна відсутність балансу підриває авторитет Гутерріша у вирішенні питань щодо миру в Україні.

А депутатка Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман заявила, що ООН під керівництвом Гутерріша "є ганебною і неефективною тінню своєї колишньої суті".

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