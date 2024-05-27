За словами президента Франції, він пишається, що "ми, як європейці, з першого дня ухвалили рішення про санкції проти Росії".

Європа не веде війну проти Росії. Про це під час візиту до Німеччини заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Monde.

За його словами, європейці не ведуть війни проти Росії та російського народу.

"Я пишаюся, що ми, як європейці, з першого дня ухвалили рішення про санкції проти Росії. Як європейці ми від першого дня вирішили підтримувати Україну. Сьогодні і завтра ми продовжуватимемо підтримувати Україну так довго і так багато, як це необхідно. Допомагатимемо Україні захищати себе, захищати свою землю і захищати нашу безпеку", - сказав Макрон. Відео дня

Він ще раз підтвердив підтримку Європейським Союзом України перед обличчям російської агресії та заявив про необхідність запровадження кращої європейської оборони, підтвердивши, що "Росія буде там завтра, післязавтра", і що Європа повинна думати про власний захист.

Допомога Франції Україні - останні новини

Франція направить в Україну інструкторів для підготовки військових. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, він вірить, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проекту.

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