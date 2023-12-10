За його словами, німецька армія з цим впорається, хоч ресурсів Бундесверу недостатньо.

Одного дня Німеччина, ймовірно, буде змушена вести оборонну війну проти Росії.

Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр, повідомляє Tagesschau. За його словами, переозброєння Росії та поведінка диктатора Володимира Путіна викликає стурбованість.

За його словами, повернення до часів, що передували широкомасштабному вторгненню РФ в Україну, вже не буде. Генінспектор наголосив, що німцям доведеться звикнутися з думкою, "що одного дня нам, можливо, доведеться вести оборонну війну".

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Відповідаючи на запитання, чи зможе Бундесвер впоратися з можливим нападом Росії на НАТО після завершення війни в Україні, Бройєр сказав, що іншого вибору немає.

"Так. Крапка. У нас немає альтернативи. Ми можемо захистити себе, і ми захистимо себе", - сказав генінспектор.

Втім, Броєр визнав, що Бундесвер протягом багатьох років був орієнтований на врегулювання міжнародних криз і наразі є недостатньо оснащеним для "національної та союзницької оборони". Водночас він наголосив, що існують "структури, які роблять швидкі й цілеспрямовані рішення майже неможливими".

Німеччина допомагає Україні

Як повідомляв УНІАН, Німеччина передала Україні нову військову допомогу, до якої увійшли боєприпаси, дрони, гранатомети й вантажівки.

У листопаді 2023 року Міністерство фінансів Німеччини ухвалило рішення подвоїти військову допомогу Україні в рамках дотацій на 2024 рік. Військова допомога Києву на 2024 рік становитиме 8 млрд євро.

Раніше Німеччина надала Україні 5 реактивних систем залпового вогню MARS II, 18 бойових танків Leopard 2A6, 80 бойових машин піхоти MARDER, 14 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, 3 системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM і 2 пускові установки IRIS-T SLS, систему протиповітряної оборони Patriot і дві пускові установки Patriot, а також інші види озброєння та техніки.

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