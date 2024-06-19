Відповідний договір було підписано під час візиту Путіна до Північної Кореї.

Російський диктатор Володимир Путін та його колега з КНДР Кім Чен ИН підписали договір про партнерство між країнами. Радник Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на цей факт.

"Підписання "стратегічного військового партнерства" між РФ і КНДР (а по суті – демонстративного пакту про спільне руйнування глобальних правил і організацію масових вбивств мирного населення інших країн) – це одностороннє і найбільш нахабне обнулення всього пакету міжнародних рішень, резолюцій і обмежень, накладених на КНДР", – заявив він у мережі Х.

Подоляк наголосив, що заборонні інструменти не працюють взагалі. А це, за його словами, означає, що "правил практично не залишилося".

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"На такому відвертому тлі мовчання... Організації Об'єднаних Націй та інших організацій, відповідальних за ефективний контроль за виконанням санкцій, виглядає вкрай красномовно, я б сказав "оглушливо голосно". Що ж буде далі? І що таке глобальне беззаконня? І що таке тепер "резолюція ООН"?" – додав він.

Новий договір між Росією та КНДР: що відомо

Вночі 19 червня російський диктатор Володимир Путін вперше за 24 роки прибув до Північної Кореї. Під час візиту було підписано договір про партнерство між РФ та КНДР.

Відомо, що документ передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників. При цьому кремлівський правитель додав, що Росія "не виключає для себе розвитку військово-технічного співробітництва з КНДР".

Своєю чергою, Кім Чен Ин заявив, що підписаний договір є миролюбним і має оборонний характер. Водночас Росію він назвав "найчеснішим другом і соратником", а Путіна – "найдорожчим другом корейського народу".

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