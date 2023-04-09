До українців в Австрії надійде лист щодо продовження терміну дії посвідчення вимушено переміщеної особи.

Австрійська влада ухвалила рішення про автоматичне продовження дії посвідчень вимушено переміщеної особи для шукачів притулку з України, повідомляє українське Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Шукачам притулку, які знайшли прихисток в Австрії, автоматично продовжують дію посвідчення вимушено переміщеної особи. Відповідний орган відправить його рекомендованим листом за місцем вашої реєстрації. Якщо на момент доставки нікого не буде вдома, лист передадуть на зберігання у найближче поштове відділення", – пояснили в міністерстві.

В Мінреінтеграції також зауважили що тим, хто не може отримати лист, буде необхідно звернутися до Федерального відомства з питань імміграції та притулку.

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Українські біженці в Австрії

До кінця червня 2022 року Австрія, як повідомляла місцева влада, прийняла понад 70 тисяч людей з України. До кінця грудня кількість переміщених внаслідок розв’язаної Росією війни сягнула понад 90 тисяч, з них 56 тисяч отримували допомогу, 67 тисяч перебували на обліку як біженці.

В кінці минулого року влада Австрії також продовжила термін дії тимчасового захисту біженців із України до березня 2024 року.

Напередодні австрійський парламент оновив правила працевлаштування для українців, спростивши їх. Відтак тепер українці можуть працевлаштуватися без отримання дозволів та попередніх перевірок. Однак підтвердити знання німецької мови на рівні А1 все ще потрібно.

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