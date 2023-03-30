Окремо парламентарі спростили правила працевлаштування для сезонних працівників.

Парламент Австрії підтримав оновлення правил щодо працевлаштування біженців з України. Тепер отримати роботу українцям буде простріше.

Як повідомляє Європейська правда, відтепер власники картки переміщеної особи зможуть працевлаштуватись на будь-яку роботу в країні без отримання попереднього дозволу. Крім того, тепер вони не повинні проходити попередню перевірку зарплати й умов праці.

Окремо парламентарі спростили правила працевлаштування для сезонних працівників. Цій категорії треба підтвердити знання німецької мови на рівні А1. Раніше знання мови вимагали на рівні А2.

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Водночас для ключових працівників, кваліфікованих працівників дефіцитних професій і засновників стартапів в Австрії будуть враховувати знання на рівні В1 таких мов: французька, іспаніська, боснійсько-хорватсько-сербська.

Державна секретарка Австрії з питань туризму Сюзанна Краус-Вінклер заявила, що таке рішення Національної ради стане поштовхом для подолання дефіциту кваліфікованих працівників в країні.

Війна в Україні: позиція Австрії

Австрія – одна з небагатьох країн Європи, яка відмовилася надавати Україні озброєння для її протистояння російському вторгненню. Свої наміри дотримуватися такої політики наприкінці січня 2023 року підтвердила в Угорщині міністр оборони Австрії Клаудія Таннер.

17 березня країна приєдналася до міжнародної коаліції щодо створення спецтрибуналу для Росії.

Водночас декількома днями пізніше міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив, що РФ завжди буде важливою для Європи. За його словами, "Достоєвський і Чайковський – частина європейської культури".

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