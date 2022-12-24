Федеральний уряд Австрії оголосив, що продовжить дію розпорядження про тимчасовий захист біженців із України до березня 2024 року.
За даними уряду, з березня цього року Австрія дозволила залишитися та зареєструватися в країні понад 90 тис. людей, переміщених внаслідок війни в Україні, повідомляє SchengenVisaInfo.com.
В уряді також додали, що легальне перебування українців в Австрії підтверджується посвідченням особи, виданим цим переселенцям. При цьому наголошується, що ці посвідчення особи будуть дійсні до березня 2024 року.
"Компетентним органом для видачі ідентифікаційних карток для переміщених осіб є Федеральне відомство імміграції та притулку. Ідентифікаційні картки для переміщених осіб тепер перевидані з терміном дії до березня 2024 року та виготовляються Австрійською державною друкарнею", - йдеться в повідомленні уряду.
Австрійський уряд також повідомив, що з березня українським біженцям було видано майже 88900 посвідчень особи.
Водночас близько 56 тисяч біженців із України, зараз отримують базову допомогу в Австрії. Водночас у центральному реєстрі перебувають на обліку понад 67 тисяч осіб, змушених тікати від російської війни проти України.
Українські біженці в Європі
Як повідомляв УНІАН, через повномасштабне вторгнення Росії мільйони українських громадян змушені були покинути свої домівки й переїхати у безпечніші місця.
Багато людей виїхали за кордон, зокрема до країн Європи. Так, за даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українських біженців наразі зареєстровані за різними схемами захисту у країнах Європи, багато з них у країнах ЄС, які межують з Україною – Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії.
Тим часом, у країнах Східної Європи восени готувалися до нової хвилі біженців через зимові холоди й атаки росіян на об'єкти енергетики. За прогнозами ВООЗ, через ці причини з України можуть поїхати ще 2-3 млн людей.