Екіпаж літака Іл-22, який базувався на північному аеродромі, загинув після збиття літака 24 червня.

У Росії влада Івановської області підтвердили загибель екіпажу Іл-22 під час заколоту Євгена Пригожина.

Співчуття рідним і близьким військовослужбовців висловив губернатор Станіслав Воскресенський і доручив надати допомогу їхнім родинам.

"У суботу, 24 червня, при виконанні військового обов'язку загинув екіпаж літака Іл-22, що базувався в Іванівській області. Співчуття рідним і близьким військовослужбовців висловив губернатор Станіслав Воскресенський і доручив надати допомогу їхнім родинам", - йдеться на сайті уряду.

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"Під час проходження військової служби кожен з них проявив якості справжнього офіцера: доблесть, мужність і самовідданість, вірність присязі, – з честю виконавши свій військовий обов'язок. Вічна пам'ять героям", - сказав Станіслав Воскресенський.

Збиття Іл-22 бійцями ПВК "Вагнер"

Раніше близький до ВКС РФ телеграм-канал Fighterbomber повідомив, що за добу під час заколоту Євгена Пригожина загинули 13 льотчиків. Вісім з них були членами екіпажу літака Іл-22, який фактично служив повітряним пунктом управління армії під час придушення заколоту. Канал публікував відео з уламками збитого Іл-22.

Пізніше ЗМІ встановили імена деяких з них і поговорили з родичем одного із загиблих.

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