В ході заколоту найманці знищили дві дуже цінні машини, яких у росіян і так мало.

Бунтівники з "Групи Вагнера" зробили велику послугу Україні, коли збили кілька російських літаків і вертольотів. Особливо важливим було знищення літака-ретранслятор Іл-22 і вертольота-постановника радіоперешкод Мі-8. Про це в інтерв'ю НВ розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, збитий бунтівниками Іл-22 – перший літак цього типу, який був знищений в ході російсько-української війни. Всього на озброєнні російської армії не більше 10 таких машин.

Примітно, що раніше цей або такий же літак одного разу вже був вражений українською зенітною ракетою, але зумів пережити атаку.

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"Він повернувся тоді на базу, трохи "пошматований", його відновлювали. Іл-22 працює разом з літаком А-50. Це літак дальнього радіовиявлення. Ось вони на півдні України в Азовському і Чорному морях завжди літають, А-50, відстежують радіолокаційно наші засоби, які знаходяться в Україні. А Іл-22 ретранслює цей сигнал, повідомляючи про повітряну обстановку", - розповів Ігнат.

Вертоліт-постановник радіоперешкод Мі-8, який був збитий вагнерівцями-теж вельми болюча втрата для окупантів. Таких вертольотів в Росії теж дуже небагато.

"Кожна знищена одиниця техніки, і вертольоти, і літаки це хороші новини для України. Це створює окупантам проблеми. Плюс не забувайте ще льотчики. Вони - найцінніше досягнення. Пілота просто так не підготуєш", – зазначив спікер.

Заколот вагнерівців - останні новини

Після дострокового згортання заколоту Євген Пригожин вже більше двох діб не з'являється на публіці і не робить ніяких заяв через соцмережі. Вранці 27 червня особистий літак Пригожина прилетів в Білорусь. Пізніше Лукашенко підтвердив прибуття і самого Пригожина.

Досі залишаються під питанням домовленості, на умовах яких Пригожин згорнув свій заколот. Хоча головною метою повстання була оголошена упіймання і покарання Міністра оборони Сергія Шойгу, поки немає ніяких підтверджень, що йому загрожує відставка. Аналітики взагалі сумніватися, що вона станеться.

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