Чоловік хотів провести вечір у закладі, але на вході у нього зав'язався конфлікт з власником бару.

У Польщі стався інцидент, в результаті якого українець, що вирішив провести час в барі, залишився без ока.

Про це повідомляє Dziennik Walbrzych.

На минулих вихідних український заробітчанин прийшов в паб в місті Валбжиха (Нижньосілезьке воєводство), де у нього виник конфлікт з власником.

Причиною скандалу нібито стало те, що українець не захотів платити за вхід.

"Після словесної сварки господар приміщення відштовхнув співрозмовника, який напоровся на скляні двері, і осколки скла встромилися йому в обличчя", - пише видання.

Потерпілого госпіталізували, але попри оперативне лікарське втручання його око не вдалося врятувати. Також відомо, що йому наклали шви і надалі його чекає ще одна операція.

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У поліції зазначили, що версії двох сторін відрізняються, але не уточнили, як саме. Поки що вони збирають докази і вивчають відео з камер спостереження.

Раніше УНІАН повідомляв, що дорослому поляку загрожує в'язниця за напад на двох українських дітей, одному з яких він зламав ніс.

Автор: Станіслав Кожемякін