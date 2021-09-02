Українська сторона докладе максимальних зусиль, щоб винних у скоєнні злочину притягнули до відповідальності, підкреслив спікер Міністерства закордонних справ.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що одна із версій смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка – перевищення повноважень поліцейськими.

Смерть Никифоренка прокоментував речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі кореспонденту УНІАН.

"Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка та підтримує зв'язок із його рідними", – заявив Ніколенко.

За його словами, у Вроцлаві зараз перебуває український консул для ознайомлення із ходом розслідування.

Читайте такожУкраїнську заробітчанку побили в Польщі: не продала алкоголь польці"Очікуємо також від окружної прокуратури міста Свидниця, яка здійснює процесуальне керівництво справою, результатів судово-медичних експертиз", – додав речник.

Дипломат зазначив, що одна із версій слідства – перевищення повноважень працівниками поліції.

"Докладемо максимальних зусиль, аби всі обставини смерті нашого громадянина були з’ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності", – заявив Ніколенко.

Раніше ЗМІ писали, що 25-річний українець з Вінницької області Дмитро помер у польському Вроцлаві 30 липня після жорстокого побиття поліцейськими та співробітниками витверезнику.

Його затримали нібито після того, як він повертався з роботи у стані алкогольного сп'яніння. Пізніше стало відомо, що після смерті хлопця двох поліцейських звільнили, а ще чотирьох – відсторонили від служби.

Автор: Віталій Саєнко