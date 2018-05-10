У Польщі побили одного українця: посольство не підтверджує напад на трьох громадян

Українські дипломати не підтверджують інформацію польських ЗМІ про напад на трьох українців.

У польському селі Ґлоскув П'ясечинського повіту Мазовецького воєводства невідомий вчинив напад на громадянина України, в результаті чого його з травмою голови госпіталізували.

Про це повідомляє консульський відділ посольства України в Республіці Польща у коментарі щодо побиття трьох українців шістьма польськими громадянами, розміщеному у соціальній мережі Facebook.

Українські дипломати відреагували на появу в польських ЗМІ інформації про жорстоке побиття трьох громадян України шістьма поляками в селі Ґлоскув.

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"За попередньою інформацією, отриманою від компетентних органів Польщі, на початку травня цього року у вказаній місцевості дійсно мав місце напад на одного громадянина України, скоєний однією особою. В результаті вказаного нападу, громадянин України дістав травму голови, у зв’язку з чим наразі перебуває на лікуванні в одному з медичних закладів Варшави", - завили українські дипломати.

"З метою з’ясування деталей вказаного випадку консульський відділ посольства України в Республіці Польща підтримує контакт з повітовою комендатурою поліції та районною прокуратурою в П’ясечно", - додали дипломати.

Водночас, як повідомляє Польське радіо, у селі Ґлоскув неподалік Варшави група невідомих зловмисників напала на трьох громадян України та жорстоко побила одного з них. Нападники накинулися на своїх жертв з бейсбольними битами. Одного з трьох українців агресори дуже сильно побили. Чоловік потрапив до лікарні з проламаним черепом та відкушеним язиком. Під час побиття у нього стався епілептичний напад.

Як повідомляє видання «Gazeta Wyborcza», Микола, Андрій та Руслан працюють в Асоціації водних компаній у Ґлоскуві, і в цьому ж селі орендують житло. Їм від 45 до 52 років. У четвер, 3 травня, вони пішли за покупками у місцевий магазин. Біля виходу їх зачепив незнайомий чоловік. Між ним та українцями сталася словесна суперечка. Згодом вона переросла у бійку.