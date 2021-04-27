Перед візитом у Чорне море катер Hamilton провів навчання з американським есмінцем USS Roosevelt в Егейському морі.

У Чорне море США відправили катер берегової охорони USCG Hamilton для спільної місії з партнерами по НАТО і союзниками в Чорноморському регіоні.

Про це повідомили в командуванні Шостого флоту США, передає НВ.

Перед візитом у Чорне море катер Hamilton провів навчання з американським есмінцем USS Roosevelt в Егейському морі.

"Ці спільні операції покращують наші можливості щодо забезпечення безпеки на морі та підвищують нашу готовність до виконання ключових місій мирного часу", - сказав командир Hamilton, капітан Тімоті Кронін.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія відправить військові кораблі Королівського флоту в Чорне море, у зв'язку зі зростанням напруженості між українськими та російськими військами.

Читайте такожУ США заявили, що поки рано говорити про деескалацію ситуації біля кордону України й РФ

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

22 квітня Росія заявила, що починає відведення військ Південного та Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, до пунктів постійної дислокації з 23 квітня. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що"всі поставлені цілі досягнуті".

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Автор: Олександр Топчій