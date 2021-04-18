Військові кораблі Королівського флоту відправляться в Чорне море наступного місяця.

Британські військові кораблі попрямують до Чорного моря, у зв'язку з зосередженням російських військ біля українського кордону.

Читайте такожУ Чорне море зайшли 15 військових кораблів РФ

Про це повідомляє видання The Sunday Times.

Як повідомляється, наступного місяця військові кораблі Королівського флоту відправляться в Чорне море, оскільки напруженість між українськими та російськими військами продовжує зростати.

"Виведення кораблів до берегів України покликане продемонструвати солідарність з Києвом і союзниками по НАТО в регіоні після того, як минулого тижня президент Байден вирішив скасувати розміщення двох американських військових кораблів у Чорному морі через побоювання ескалації кризи",-йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, есмінець Type 45, озброєний зенітними ракетами, та протичовновий фрегат Type 23 відокремиться від авіаносної групи ВМС Великобританії в Середземному морі та попрямує через Босфор в Чорне море.

Стягування військ РФ до кордонів з Україною

На початку березня Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times написала, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною.

Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня. У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

8 квітня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

14 квітня Міністр оборони Андрій Таран заявив, що чисельність російських військовослужбовців біля північних і східних кордонів України може зрости до 110 тис.особистого персоналу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська