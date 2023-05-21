У канцелярії польського президента не хочуть переводити цю тему в розряд інтернет-суперечок.

Питання Волинської трагедії не слід переводити в площину "твіттерной дипломатії". Про це заявила держсекретар канцелярії президента Польщі Малгожата Папроцька в ефірі каналу Polsat.

"Ця тема присутня в переговорах між президентами Анджеєм Дудою і Володимиром Зеленським. Варто згадати промову Дуди у Києві та слова президента Зеленського у Варшаві. Тоді він сказав, що "кожна жертва заслуговує гідного поховання". Ніхто не зробив стільки жестів за останні роки, як президент Анджей Дуда, починаючи з 2015 року", – сказала Папроцька.

При цьому чиновниця визнала, що в темі Волинської трагедії Київ і Варшава мають дещо різні позиції, тому потрібно шукати спільні підходи до неї на найвищому рівні.

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"Проблема є і ці очікування все ще формулюються. Варто закликати до переговорів у міжнародних відносинах, а не до коротких форм [вираження позицій] в Твіттері", – заявила Папроцька.

Дискусія про Волинську трагедію

У 1943 на окупованих нацистами територіях Західної України спалахнула збройна боротьба між українськими та польськими повстанцями, частково спровокована німецькими окупантами. Дуже швидко протистояння вилилося у взаємні атаки на цивільне українське та польське населення.

В результаті за різними оцінками загинули десятки тисяч мирних жителів, в основному на Волині. Вважається, що поляків загинуло набагато більше, ніж українців. У Польщі прийнято покладати провину за цю трагедію виключно на українську сторону, причому винною "призначена" вся УПА, а не конкретні виконавці.

Днями речник польського МЗС заявив, що президент України має офіційно вибачитися перед польським народом. Ця заява зустріла жорстку реакцію з боку українського посла в Польщі, який опублікував гнівну відповідь у своєму Фейсбуці.

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