Василь Зварич назвав неприйнятними будь-які спроби нав'язати президенту України чи Україні те, що треба робити по відношенню до минулої трагедії.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі Василь Зварич відреагував на слова речника МЗС Польщі Лукаша Ясіни, що з українського боку все ще є нерозуміння важливості для поляків питання Волинської трагедії і що президент Володимир Зеленський має розв'язати це питання.

Про це Зварич написав у Facebook, реагуючи на опубліковане сьогодні інтерв’ю представника польського МЗС.

"Уважно прочитав інтервʼю речника МЗС Польщі Лукаша Ясіни на порталі Onet, де він висловив думку, що Україна і Президент України Володимир Зеленський мали б робити в контексті 80-х роковин Волині. У звʼязку з цим хотів би прокоментувати: будь-які спроби нав'язати Президенту України чи Україні те, що ми повинні робити по відношенню до нашого спільного минулого, є неприйнятними і прикрими", - написав Зварич.

Як підкреслив дипломат, Україна пам’ятає історію, готова до діалогу і взаємного розуміння, та водночас закликає до поваги і виваженості у заявах, особливо в складній реальності геноцидної російської агресії проти українського народу.

"Крім того, відома формула справжнього примирення в українсько-польських відносинах, яку взяли за основу ієрархи наших Церков, розуміючи перебіг історії і всю морально-християнську сутність наших взаємин, звучить так: "прощаємо і просимо пробачення", - підкреслив Зварич.

Ясіна в інтерв’ю Onet заявив: "Я думаю, що з українського боку, і я буду дуже дипломатичним, все ще є нерозуміння, оскільки це дуже важливе питання для поляків на даний момент… Ми, поляки, як польська держава взяли на себе відповідальність за злочини, які вчинила наша держава проти українців. З боку України такої відповідальності немає, хоча багато чого змінилося на краще, наприклад минулорічні жести, але все ще на рівні посла Василя Зварича".

При цьому речник польського МЗС вважає, що проблема має вирішуватись на рівні президентів країн.

На запитання журналіста, чи президент Зеленський має перепросити за Волинь, Ясіна сказав: "Українська держава цього не зробила, але президент Зеленський має взяти на себе більше відповідальності як Україна".

Цього року українці вшанували 80-ту річницю Волинської трагедії

Довідка УНІАН. Цього року виповнюються 80-ті роковини Волинської трагедії, що забрала життя десятків тисяч поляків та українців під час взаємних конфліктів на території нинішньої Західної України. Українці та польські історики по-різному оцінюють причини та кількість жертв Волинської трагедії. Українські історики вважають перебільшеними дані польських колег про загибель 100 тис. поляків, зазначаючи, що насправді цей конфлікт міг забрати життя максимум 30 тис. поляків.

Крім того, вони звертають увагу на те, що українці також гинули від рук поляків та доведений історично факт, що жорстокі вбивства польських громадян чинили працівники радянського НКВС під виглядом ОУН-УПА. Зазначимо, що у 2016 році Сейм Польщі визнав Волинську трагедію геноцидом.

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