Він зауважив, що понад чотири роки був на цій посаді та зробив багато для національної безпеки.

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес подав у відставку напередодні очікуваних кадрових перестановок прем'єр-міністра.

Про це повідомляє Sky News, публікуючи повний текст листа Воллеса, у якому той оголошує про своє рішення. Воллес звернувся до прем'єр-міністра Ріші Сунака, нагадавши, що вже понад чотири роки займає свою посаду і "мав честь служити вам і вашим попередникам у справі захисту цієї великої країни та безпеки її громадян".

"Як ви знаєте, відповідальність включає обов’язок бути на зв'язку майже без попередження 24/7. У той час, коли я був міністром безпеки та оборони, я зробив свій внесок у відповідь на ряд загроз та інцидентів. Від Ваннакрі, терористичних атак 2017 року, отруєнь у Солсбері, Афганістану, Судану та України, для мене було честю служити разом із чоловіками та жінками наших Збройних Сил і розвідувальних служб, які так багато жертвують заради нашої безпеки", - зазначив Воллес.

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За його словами, за останні чотири роки Збройні Сили Великої Британії були на висоті у різних ситуаціях: від евакуація з Кабула, до викликів щодо війни в Україні.

"Інвестиції, які ви робили в оборону як міністр закордонних справ, і постійна підтримка, яку ви виявляли як прем’єр-міністр, стали ключовими для того, щоб Міністерство оборони могло працювати на користь Великої Британії. Я особисто дуже вдячний за ваше керівництво. Коли я йду зі своєї посади, я переконаний, що Міністерство оборони, яке я залишаю, тепер є більш сучасним, краще фінансованим і більш впевненим, ніж організація, яку я очолив у 2019 році", - зазначив Воллес.

Він також додав, що пишається своїм внеском у забезпечення промислових стратегій GCAP, AUKUS, NCF, National shipbuilding і Defense and Security, які забезпечать тисячі людей робочими місцями.

"Сполучене Королівство поважають у всьому світі за наші Збройні Сили, і ця повага лише зросла після війни в Україні... Я щиро вірю, що протягом наступного десятиліття світ стане більш небезпечним і нестабільним. Ми обидва поділяємо переконання, що зараз настав час інвестувати. З тих пір, як я приєднався до армії, я присвятив себе служінню своїй країні. Однак ця відданість завдає особистих збитків мені та моїй родині. Після довгих роздумів я прийняв рішення просити, щоб мені дозволили залишити посаду. Я розпочав свою кар'єру в уряді у 2005 році, і через стільки років настав час інвестувати в ті частини життя, якими я знехтував, і досліджувати нові можливості. Дякую за підтримку та вашу дружбу. Ви та уряд матимете мою підтримку", - підсумував Воллес.

Відставка Воллеса - що передувало

Чутки про відставку Бена Воллеса з'явилися у липні. Тоді стало відомо, що британський міністр оборони, який є активним прихильником України, ухвалив рішення залишити цю посаду в найближчі пару місяців.

Він уточнив, що піде з посади, коли прем'єр-міністр країни Ріші Сунак буде проводити перестановки в уряді.

Воллес є прихильником політики своєї країни щодо підтримки України з самого початку широкомасштабної війни. Він завжди підтримував постачання зброї для ЗСУ, а також програми підготовки та навчання українських військових.

Однак на саміті НАТО трапився інцидент із заявою Воллеса, який сказав, що Україні варто було б активніше дякувати своїм західним партнерам за допомогу. Український президент Володимир Зеленський в різкій манері відповів на ці слова. Після цього британський міністр заявив, що його слова були неправильно витлумачені.

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