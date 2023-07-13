Бен Воллес поглузував з російського військового командування.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес порівняв міністра оборони Росії Сергія Шойгу і Головнокомандувача ЗС РФ Валерія Герасимова з відомим комедійним дуетом Лорел і Гарді.

В інтерв'ю Reuters Воллес наголосив, що Шойгу та Герасимов на рівні з Путіним відповідальні за воєнні злочини на території України.

"Хтось бачив Суровікіна останнім часом? Один з їхніх найкращих генералів зник. І вони залишили Лорела і Гарді на чолі кампанії. Ви знаєте, у них там Герасимов і Шойгу", - сказав Воллес.

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Він зазначив, що Путін правильно зробив, коли відмовився звільняти Шойгу та Герасимова з їхніх посад.

"Це хороші новини для України. Це саме ті люди, яких ви хочете бачити на керівних посадах", – з гумором відповів Воллес, пригадавши військові провали армії РФ на території України.

Довідка УНІАН. Лорел і Гарді (Стен Лорел і Олівер Гарді) — британсько-американські актори-коміки, які були однією з найпопулярніших комедійних пар в історії кіно.

Шойгу та Герасимов: військові провали

Колишній ватажок бойовиків так званої "ДНР" Ігор Гіркін (псевдо - Стрєлков) засудив пасивність Шойгу і Герасимова. На його думку, ці двоє неефективно ведуть війну проти України. Ба більше, Гіркін звинуватив Шойгу у корупції та закликав вчинити над міністром трибунал.

А очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив Герасимова та Шойгу у "геноциді російського народу". Лідер "вагнерівців" був обурений "здачею" Херсона, Ізюма, Балаклії та ряду інших міст, звідки окупантів вигнали Сили оборони України.

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