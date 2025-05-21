Ексміністр оборони Британії вважає, що це урок, який мають засвоїти військові лідери та політики Заходу, якщо хочуть протистояти ворогам.

Україна показала новий спосіб ведення війни і ЗСУ зараз є вчителями. Про це в колонці для The Ttelegraph написав колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Він зазначив, що це дивно, коли надводний безпілотник вартістю $80 тис. може потопити російський військовий корабель або збивати літаки і вертольоти за сотні кілометрів у морі.

Він висловив думку, що війна в Україні показала, що все озброєння і уявлення про війну безнадійно застаріли, і з цим потрібно рахуватися.

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Воллес вважає, що нові, прості винаходи неймовірно смертоносні через дані, якими вони володіють, вважає Воллес.

"Дані - це нова нафта", - порівняв британський політик.

Він зазначив, що зараз є компанії зі штучного інтелекту, супутників, у яких є дані на продаж.

"Єдина спільна риса всіх цих компаній - вони не державні. Це приватні компанії, і багато з них життєво важливі для нових способів ведення війни та розвідки", - констатував Воллес.

Водночас він нагадав, що донедавна шпигунські супутники й аналіз даних були прерогативою тільки урядів, але потім "з'явився Google Earth і раптом нічого не стало секретом".

Політик зазначив, що тепер комерційні супутники роблять більше, ніж просто спостерігають і навів приклад, що Starlink Ілона Маска - це не NASA.

"Тепер у комерсантів є дані, ШІ та активи збору даних, здатні конкурувати з будь-якою державою... Можливості можуть бути сплетені разом, щоб створити грізний режим розвідки, спостереження і націлювання", - написав Воллес.

Він вважає, що завдання України не в тому, щоб знайти росіян, а в тому, щоб мати достатньо снарядів, безпілотників і ракет, щоб ліквідувати їх. Воллес висловив упевненість, що Європа і Велика Британія можуть надати зброю, якщо США цього не зроблять.

"Україна дасть нам усім урок, але мені цікаво, чи готові наші військові лідери і політики слідувати цьому уроку", - задався питанням Воллес.

Війна в Україні: новини

Сьогодні вночі невідомі дрони вдарили по стратегічному заводу росіян в Орловській області. На стратегічно важливому об'єкті виникла пожежа. Це підтверджують і супутникові знімки NASA.

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