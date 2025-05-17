Пакет охопить 4 санкційні напрямки і включатиме понад 130 окремих санкцій.

Новий пакет санкцій, який Євросоюз планує запровадити проти Росії, буде "наймасштабнішим в історії", оскільки охопить одразу чотири санкційні режими. Як повідомила високопоставлена чиновниця Євросоюзу, про пакет буде оголошено 20 травня на засіданні Ради ЄС із закордонних справ, пише DW.

Зазначається, що буде запроваджено обмежувальні заходи щодо РФ у межах чотирьох санкційних режимів: за війну в Україні, за порушення прав людини, за гібридну війну і за застосування хімічної зброї.

Загалом буде ухвалено понад 130 окремих санкцій, зокрема проти російського військово-промислового комплексу, "тіньового флоту" і його посібників, постачальників Росії санкційних товарів із третіх країн, а також розповсюджувачів пропаганди і дезінформації.

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Як повідомила представниця Єврокомісії, в рамках 17-го пакета санкцій за російську агресію в Україні до санкційних списків буде внесено 75 нових юридичних і фізичних осіб, а також 200 суден "тіньового флоту". У результаті кількість осіб у цьому списку санкцій ЄС перевищить 2500, а суден - 300.

У рамках санкційного режиму ЄС за гібридну діяльність буде запроваджено секторальні заходи, а також індивідуальні санкції проти 27 фізичних і юридичних осіб у РФ.

У рамках глобального санкційного режиму Євросоюзу за порушення прав людини до санкційних списків буде внесено ще 28 фізичних та юридичних осіб із Росії.

Крім того, чиновниця ЄС повідомила про плановане застосування проти Росії санкцій за використання хімічної зброї. За її словами, йдеться про хімічні засоби придушення масових заворушень, які вживаються російською стороною як засіб ведення війни в Україні.

Санкції проти Росії

Як повідомляв раніше УНІАН, у середу, 14 травня, посли ЄС дали "зелене світло" 17-му пакету санкцій проти Росії. А 16 травня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз працює над новими масштабними санкціями щодо РФ.

Зокрема, вона запропонувала запровадити санкції проти газопроводу "Північний потік", що з'єднує Росію з Європою, банківського сектора Росії і тіньового флоту, який Москва використовує для обходу нафтових санкцій. Також глава Єврокомісії повідомила про плани знизити ліміт ціни на нафту, який визначається на рівні G7.

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