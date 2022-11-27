На думку Фейгіна, смерть Макея могла бути сигналом Лукашенку від Москви.

Російський опозиціонер та юрист Марк Фейгін вважає факт раптової смерті голови МЗС Білорусі Володимира Макея дивним. Він не виключив, що той міг померти не своєю смертю.

Як Фейгін розповів "24 каналу", Макей був комунікатором між Білоруссю та країнами Заходу. Крім того, Лукашенко йому дуже довіряв.

"Сьогодні вранці я коментував інформацію про те, що Лукашенку загрожує смерть за його незговірливість. І тут замість нього вмирає Макей. Знову казатимуть, що ми тут на ходу вигадуємо. Ми нічого не вигадуємо, але це якось дивно. Це, як на війні померти від нежитю – дуже дивно", – пояснив він.

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За словами опозиціонера, Макей їздив до Європи і намагався бути якимось буфером між режимом Лукашенка та Заходом. Крім того, він намагався домовитися про якісь особливі умови для білоруського правителя.

"Я так розумію, що Лукашенко йому дуже довіряв, бо він займався дуже конфіденційними та чутливими темами", – наголосив Фейгін.

Фейгін також не виключив, що Макей міг померти не своєю смертю.

"Ймовірно, він був певним комунікатором, який справді вимовляв цікавий сценарій для Лукашенка під умовами Заходу щодо неучасті в операції з Півночі щодо України. Чи могло таке бути? Я цього не виключаю. Чи це означає, що Москва була зацікавлена ​​в усуненні такої довіреної особи Лукашенка, щоб він просто зник? Знаєте, ми всяке бачили, нічому не здивуємось", – додав опозиціонер.

На думку юриста, це цілком можливо на тлі розповсюдження чуток про хитке становище Лукашенка, на якого тисне Кремль, аби примусити його вступити у війну проти України. Білоруський диктатор поки всіляко ухиляєтсья від цього кроку, і в Кремлі цим невдоволені.

У цьому звʼязку Фейгін не виключив, що глава білоруського МЗС Макей міг стати російською мішенню. Чиновника могли отруїти хімічними речовинами, до чого Росія вдавалася і раніше. Проте причину смерті Макея мають встановити за результатами проведення експертизи.

"Якщо він справді був отруєний чи опромінений, напевно, білоруська сторона має про це знати. Чи повідомить вона про це нам – наступне питання. Але для самого Лукашенка це може бути сигналом: "Дивися, друже. У нас тут деякі люди довго не живуть". Допустити таке я можу", – резюмував Фейгін.

Смерть Макея: що відомо

26 листопада 2022 року помер глава МЗС Білорусі Володимир Макей. Йому було 64 роки.

Політолог Андрій Піонтковський зауважив, що смерть Макея виглядає дуже підозріло. Він вважає, що усунення Макея – це акція Москви, оскільки Кремль завжди звинувачував його за багатовекторність Лукашенка.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко припускає, що смерть Макея могла стати сигналом Лукашенку, і його могли отруїти. Водночас білоруські ЗМІ назвали ймовірною причиною смерті чиновника інфаркт.

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