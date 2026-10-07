Путін хоче відновити СРСР: голова МЗС Німеччини назвав 5 країн, для яких є загроза

Вадефуль натякнув, що для Європи є пряма небезпека.

У російського диктатора Володимира Путіна є бажання відновити СРСР, тому під загрозою знаходиться не лише Україна, а ще 5 країн.

Про це сказав міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на німецькому телеканалі ntv. Він вказав, що крім України, Росія має територіальні претензії до Грузії, Молдови, а також Естонії, Литви та Латвії.

Вадефуль нагадав про заяву Путіна 20-річної давнини, коли той сказав у щорічному посланні до федеральних зборів Росії, що розпад Радянського Союзу був "найбільшою геополітичною катастрофою XX століття" і назвав його "справжньою драмою" для російського народу.

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"Якщо це була найбільша катастрофа, то він, ймовірно, хоче її виправити… Зараз вони (країни Балтії) є членами ЄС і НАТО, і тому ми також постраждаємо як союзники", - сказав німецький міністр.

Напруженість між Європою і РФ

Напруженість між Європою та Росією суттєво зросла на тлі війни РФ проти України, гібридних атак та посилення військової активності Москви. Європейські країни нарощують оборонні спроможності та готуються до можливих сценаріїв подальшої конфронтації з росіянами.

Водночас російські посадовці продовжують робити різкі заяви на адресу Європи. Зокрема, глава МЗС РФ Сергій Лавров у вересні заявив, що можлива війна між Росією та Європою буде "дуже короткою".

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