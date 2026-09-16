Лавров пригрозив, що війна між РФ і Європою буде 'дуже короткою'

Водночас він вкотре запевнив, Росія нібито не збирається перша нападати.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пригрозив Європі, що її війна з РФ, якщо вона почнеться, буде "дуже короткою". Його заяви цитують російські ЗМІ.

Він вкотре повторив свої попередні заяви і російського диктатора Володимира Путіна, що Росія нібито не збирається нападати на Європу, мовляв, "у нас немає жодного інтересу займатися цим".

Але, зазначив, якщо Європа нападе на Росію, то "це буде вже зовсім інша війна".

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"Якщо Європа, яка щодня говорить про підготовку до війни проти Росії, нападе на Російську Федерацію, то це буде вже зовсім інша війна, і вона буде дуже короткою", - сказав російський міністр.

І додав, що сподівається, що "це застереження буде почуте в європейських столицях і в тих структурах, які зараз намагаються бути єдиною Європою".

Відносини між Європою і РФ

Як повідомляв раніше УНІАН, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що тільки наївні можуть думати, що РФ зупиниться в Україні. Мовляв, якби це було так, не було б мобілізації 400 тисяч військовослужбовців і нарощування військового потенціалу. На тлі цього він закликав Європу посилювати свої спроможності для стримування на оборони на найвищому рівні.

Також глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав провести "агресивні військові навчання" біля Калінінграда, де російських військ зараз "практично немає". Він вважає, що це потрібно, щоб Путін не був упевнений у тому, що саме зробить Європа, "і щоб через це йому довелося перекинути частину сил з України".

У відповідь помічник президента РФ Микола Патрушев заявив, що Польща зникне за "два-три дні" у разі війни з Росією. Він вважає, що Сікорський нібито неправильно оцінює військовий потенціал РФ. Водночас він повторив традиційну для російської влади тезу про те, що Москва нібито не становить загрози для європейських країн.

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