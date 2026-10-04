Найзаможніші росіяни у цьому році віддали Путіну понад $5 мільярдів доларів на війну в Україні

У Кремлі заперечують, що Путін звертався до підприємців із проханням про фінансування.

Найбагатші росіяни в 2026 році перерахували до бюджету Росії 471 мільярд рублів, або понад 5,6 мільярда доларів, так званих "добровільних внесків" воєнного часу. Так підрахувало агентство Reuters.

Важливо, що ця сума покрила понад 1% від усіх державних витрат. Без добровільних пожертвувань великого бізнесу дефіцит російського бюджету зараз становив би 3,4% ВВП. Наразі дефіцит становить 3,2% ВВП, або 7,3 трильйона рублів.

Ці внески обговорювалися в березні на закритій зустрічі президента Росії Володимира Путіна з найбільшими російськими підприємцями, більшість із яких перебувають під західними санкціями.

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Як писало видання The Bell, ідею збору "пожертв" Путіну запропонував очільник компанії "Роснефть" Ігор Сечін. За їхніми даними, олігарх та сенатор Сулейман Керімов одразу ж пообіцяв виділити 100 мільярдів рублів, також ідею підтримав ще щонайменше один великий бізнесмен.

У Financial Times повідомляли, що пожертвувати гроші також погодився бізнесмен Олег Дерипаска. У вересні Путін заявив, що після тієї зустрічі олігархи перерахували до бюджету "сотні мільярдів" рублів.

У Кремлі заперечують, що Путін звертався до підприємців із проханням про фінансування. За словами його речника Дмитра Пєскова, один із учасників сам запропонував внести "дуже велику суму грошей" - нібито вказавши на те, що багато заможних росіян розбагатіли у 1990-ті завдяки зв’язкам з державою, - і Путін підтримав цю ініціативу.

Цікаво, що кошти із внесків, зазначені у бюджетних документах як "добровільні пожертви", вже перевищили надходження від податку на надприбутки корпорацій, який переважно сплачували металургійні компанії та виробники добрив.

Російські олігархи

Раніше повідомлялось, що рішення Європейського Союзу про виключення із санкційного списку двох відомих російських мільярдерів - Алішера Усманова та Михайла Фрідмана - залишило гіркий осад серед чиновників та дипломатів у Брюсселі, які тепер побоюються небезпечного прецеденту.

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