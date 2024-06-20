Візит Путіна до В'єтнаму - шанс показати, що Росія все ще має глобальний вплив, вважає експерт.

Російський диктатор Володимир Путін під час візиту до В'єтнаму разом із в'єтнамським лідером То Ламом ухвалили заяву про стратегічне партнерство між їхніми країнами.

Ватажок РФ і президент В'єтнаму також підписали понад 10 документів, повідомляє ТАСС у Telegram, посилаючись на слова кореспондента. Путін і То Лам також ухвалили заяву "Про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства в контексті 30-річчя реалізації російсько-в'єтнамського договору про основи дружніх відносин".

Путін відвідав В'єтнам у четвер, 20 червня, вперше з 2017 року. Диктатор прибув у столицю країни Ханой і його прийняв То Лам. Напередодні візиту диктатор подякував В'єтнаму за "зважену позицію" щодо війни Росії проти України.

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То Лам нещодавно прийшов до влади, він є прихильником жорсткої лінії в правлячій Комуністичній партії В'єтнаму. В'єтнамський лідер перед початком закритих переговорів похвалив Путіна - сказав, що під його керівництвом світова позиція РФ "стабільно зростає", пише The Washington Post.

"Наш народ і я особисто вважаємо дуже важливим розвиток двосторонніх відносин і високо цінуємо вашу підтримку відносин між нашими державами", - заявив він.

На думку політологів, попри те, що РФ і В'єтнам були близькими союзниками з часів "холодної війни", блиск цих відносин згас за останні роки, оскільки в'єтнамська сторона культивувала тепліші стосунки з владою США, намагаючись збалансувати проєкцію китайської могутності.

В'єтнам поступово відмовляється від залежності від російського оборонного обладнання та підвищив рівень відносини зі Штатами. Наразі США є найбільшим експортним ринком В'єтнаму, і вони збільшують допомогу у сфері безпеки, особливо на морі, де в'єтнамська сторона стикається з агресією китайських військ.

Професор Азіатсько-Тихоокеанського центру безпекових досліджень у Гонолулу, який вивчає зовнішню політику В'єтнаму, Александр Вувінг вважає, що для лідера Росії візит до В'єтнаму - шанс продемонструвати, що РФ все ще має глобальний вплив. За його словами, В'єтнам - це "важлива країна в значному регіоні", до якої дедалі більше підлещуються світові супердержави. "Росія, звичайно, хоче показати, що вона все ще друг", - підкреслив експерт.

Раніше цього тижня представники посольства США розкритикували владу В'єтнаму за те, що та вирішила прийняти на своїй землі Володимира Путіна, ордер на арешт якого видав Міжнародний кримінальний суд. Варто зазначити, що ватажка росіян звинуватили в причетності до незаконної депортації дітей з України.

У центрі уваги Володимир Путін - новини, які варто знати

19 червня Володимир Путін відвідав столицю КНДР Пхеньян, зустрівся з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, і вони підписали договір про партнерство між своїми державами. Оглядачі західних ЗМІ вважають, що візит російського диктатора в Північну Корею - тривожна ознака формування ядерного альянсу, відверто ворожого до Заходу і НАТО.

Раніше журналісти дізналися, що КНДР допомагає Росії під час повномасштабної війни проти України. У середині червня міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік заявив, що Північна Корея відправила на російську територію контейнери, в яких можуть бути п'ять мільйонів артилерійських снарядів.

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