Ці хрестики попередньо освятив патріарх Кирило.

Російських генералів, які командують війною проти України, зобов'яжуть носити натільні хрестики з ініціалами російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

Як розповів виданню спікер Кремля Дмитро Пєсков, Путін попросив патріарха Кирила освятити натільні хрести та іконки, які передадуть російським військовим. Зокрема, їх отримають командувачі угрупованнями військ, які "виконують особливо важливі завдання" на території України.

"Думаю, що нашим товаришам буде почесно отримати ці символи віри, освячені патріархом Московським і всієї Русі під час святкового богослужіння у Різдвяну ніч", - процитував Пєсков слова Путіна.

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Стверджується, що патріарх Кирило освятив натільні хрестики та ікони у присутності диктатора. Також Пєсков додав, що на прохання Путіна "на окремих ланках ланцюжків до хрестів" було вигравіровано його, Путіна, ініціали.

Ікони, Путін та війна

Як писав УНІАН, Кремль уже не вперше застосовує "релігійну зброю" у війні проти України. Так, у квітні 2023 року російським "мобікам" передали на фронт святу воду та іконки із зображенням Путіна в образі святого.

А в травні того ж року, напередодні контрнаступу ЗСУ, російські окупанти почали возити фронтом ікону "Спаса Нерукотворного". Незадовго перед тим Володимир Путін подарував туу ікону угрупованню військ "Днепр".

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