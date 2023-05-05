Відбивати танкові клини "Леопардів" росіяни збираються святим духом і вірою в Путіна.

Напередодні контрнаступу ВСУ російські окупанти почали возити по фронту ікону "Спаса Нерукотворного", яку Володимир Путін нещодавно подарував угрупованню військ "Днепр". Про це виданню ТАСС розповів представник Синодального відділу РПЦ по взаємодії з армією протоієрей В'ячеслав.

"Ми доставимо її в усі частини, і на передовій, і в тилові підрозділи, Велика, маленька частина – неважливо. Природно, побачити даний образ, отриманий з рук президента, у себе в бліндажі - це почесно і радісно", – розповів протоієрей.

Зазначається, що знадобиться не менше місяця, щоб ікона побувала у всіх підрозділах окупаційного угруповання "Днепр". Путін подарував аналогічну ікону штабу російської Національної гвардії "Восток". Як очікується, в якийсь момент дві ікони повинні "перетнутися" в одній з точок на фронті.

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Путін і псевдорелігійний окультизм

Політичні оглядачі регулярно звинувачують Путіна у тому, що він вдарився в містицизм і псевдорелігійну обрядовість. Наприклад, під час квітневої поїздки на окуповану частину України Путін, або людина, що зовні не відрізняється від нього, подарував російським військовим ікону. При цьому він примудрився заплутатися в часі.

Також раніше журналісти дізналися, що шаманіст Сергій Шойгу привчив Путіна до ванн з настоянкою з оленячих рогів, наукова користь яких ніким не доведена, а також до інших окультних ритуалів.

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