На пакеті з іконками написали, що це для молитви.

Російським окупантам на фронт передали святу воду і іконки з Путіним.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Перм 36,6 проти війни". У посилці від партії "Єдина Росія" загарбники знайшли воду, крупи, консерви і пакет з іконками, в який вклали лист з написом "для молитви". "Гуманітарку" отримали мобілізовані, які знаходяться на Запорізькому напрямку.

"Нам типи привозять волонтерку, а ми їм скидаємо відос, що отримали, все сподобалося. Але цього разу щось пішло не так. Ми думали, прислали нам, не забувають, свято все-таки скоро, а виявилося, що все-таки не в святі справа. Яким би патріотом своєї батьківщини я не був, але це вже цілковитий п*здець", - розповів окупант.

Відео дня

Як Росія використовує церкву в пропаганді

Нагадаємо, ще в 2020 році в мережі з'явилася інформація про те, що в аеропорту Пітера продають ікону із зображенням Путіна. До цього іншу ікону помітили в окупованому Алчевську Луганської області.

Восени в російській православній церкві, яка активно підтримує війну в Україні, закликали росіян не купувати свічки, які "заморожують відносини з військкоматом".

Крім того, представники РПЦ показують окупантам ікону загиблого колаборанта Кирила Стремоусова.

Цієї зими стало відомо, що московська поліція закупить для своїх співробітників бронепанелі з молитвами та іконами.

Вас також можуть зацікавити новини: