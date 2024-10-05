Зменшення прибутку РФ від нафти пов'язано зі зниженням обсягів видобутку.

Минулого року прибутки найбільшої корпорації РФ "Газпром", яка належить Кремлю, значно впали у Північному морі. Це сталося внаслідок санкцій ЄС та запровадженого податку на непередбачувані прибутки. Про це свідчать дані звітності, які були подані до Companies House, передає The Telegraph.

Як стало відомо, прибуток до оподаткування компанії Gazprom UK, яка належить уряду Росії, впав з 45 млн євро у 2022 році до 4 млн євро 2023 року.

У виданні зазначили, що компанія виплатила 1,7 млн євро дивідендів своїй російській материнській компанії через голландську дочірню компанію, порівняно з 41 млн у 2023 році.

Відео дня

"Gazprom UK видобуває газ з родовища Сілліманіт, яке розташоване в британських і нідерландських водах, з 2020 року в рамках спільного підприємства з німецькою компанією Wintershall. Однак у березні він оголосив про плани продати свою частку, через два роки після того, як вторгнення Володимира Путіна в Україну викликало хвилю західних санкцій, які підірвали експорт Кремля", - нагадали у The Telegraph.

Звітність британської компанії опублікували через декілька місяців після того, як її материнська компанія зазнала перших річних збитків за понад 20 років через скорочення торгівлі газом з Європою.

"Зменшення прибутку в першу чергу пов'язане зі зниженням обсягів видобутку", - йдеться у звітності британської компанії.

У виданні зауважили, що російський диктатор Володимир Путін також запровадив додатковий податок на видобуток для "Газпрому" в Росії до 2025 року для продовження фінансування війни в Україні.

"Ці результати підкреслюють драматичний занепад "Газпрому", який був однією з найпотужніших російських компаній з часів розпаду Радянського Союзу", - наголосили у The Telegraph.

Крім того, у звіті прогнозують, що доходи навряд чи зможуть стати більшими, ніж це було до війни, принаймні впродовж 10 років, а експорт газу до країн Європи ледь зможе досягти третини довоєнного рівня до 2035 року.

"Головними наслідками санкцій для "Газпрому" та енергетичної галузі є скорочення обсягів експорту, які будуть відновлені до рівня 2020 року не раніше 2035 року", - пояснили автори документа.

Санкції проти РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, санкції проти Росії вдарили по "діамантовому місту" в Індії. Зокрема виконавчий директор одного з найбільших індійських експортерів алмазів Dharmanandan Diamonds Хітеш Патель (Hitesh Patel) зазначив, що за останній час компанія скоротила обсяг виробництва майже на 50%.

Також повідомлялось, що внаслідок санкції у Росії одна з найбільших компаній "Новатек" згортає свої найамбітніші проєкти. Наразі компанія зосередилася на добудові Арктик LNG-2 і налагодженні відвантажень з арктичного заводу.

Вас також можуть зацікавити новини: