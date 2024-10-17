Зокрема, Трамп погодився з аргументами Зеленського щодо того, чому Україна обирає Альянс, а не ядерну зброю.

Заради власної безпеки Україна або має стати членом НАТО, або повинна мати ядерну зброю. Про це президент Володимир Зеленський говорив з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі у вересні.

Так, виступаючи сьогодні на пресконференції у Брюсселі, Зеленський розповів як говорив з Дональдом Трампом про НАТО на прикладі Будапештського меморандуму, коли Україна відмовилася від ядерної зброї.

"Мені здається, що це зрозумілий приклад. Україна мала Будапештський меморандум. Там були ядерні держави. Найбільші держави у світі, які мають вплив, мають ядерну зброю. Серед цих, безумовно, були Сполучені Штати Америки, Китай, Росія, Франція. Безумовні великі гравці, які мають ядерний потенціал", - сказав Зеленський.

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Президент нагадав, що умовою для України було віддати дуже великий об'єм ядерної зброї і отримати від країн, які долучилися до Будапештського меморандуму, гарантії щодо територіальної цілісності і суверенітету незалежної України у міжнародно визнаних кордонах на 1991 рік.

"Ось що було в документі. І якщо Росія порушила цей документ, хоча вона була гарантером цього меморандуму, то як можна вірити у цей документ і як можна вірити усім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності і суверенітету? А відповідь дуже проста: чи це працює? Ні, цей документ не працює! Чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні, не працюють! Тобто, це не тільки були домовленості України з Росією, а України з усіма партнерами. Значить, у цілому, усі ці домовленості не спрацювали", - сказав Зеленський.

При цьому, президент підкреслив, що лише Україна постраждала, а інші ядерні країни не постраждали. Лише Україна віддала ядерну зброю, бо інші - не віддавали. І воює сьогодні Україна.

"І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: у нас виходить так, який же вихід? Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь Альянс. Окрім НАТО на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не у війні. Країни НАТО не воюють. В країнах НАТО люди всі живі... І тому ми й обираємо НАТО, а не ядерну зброю. Ми обираємо НАТО. І я вважаю, що мене почув Дональд Трамп. Він сказав: у вас справедливі аргументи", - наголосив Зеленський.

Також Зеленський сказав, що Трамп погодився з його аргументами.

Зустріч Зеленського з Трампом

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч Зеленського і Трампа. Тоді на запитання журналістки, чи не змінив він свою думку після бесіди з українським лідером, Трамп відповів, що "багато чого дізнався", але думку не змінив:

Він зазначив, що всі хочуть, щоб війна якнайшвидше закінчилася, але Зеленський, за його словами, хоче справедливого закінчення війни. Республіканець підкреслив, що навіть Путін хоче закінчення війни, і це "хороша комбінація".

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