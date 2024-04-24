Столтенберг відповів на запитання під час прес-конференції з британським прем'єром.

Наразі Північноатлантичний Альянс не планує розширювати програму Nuclear Sharing, яка передбачає передачу ядерних боєголовок країнам-членам НАТО.

Про це заявив Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Його запитали, чи ведуться в країнах НАТО переговори про розширення програми обміну ядерною зброєю.

"Ні, немає жодних планів щодо розширення домовленостей НАТО про спільне використання ядерної зброї, немає планів щодо розміщення будь-якої ядерної зброї в будь-яких додаткових країнах НАТО", - відповів Столтенберг.

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Що відомо про програму Nuclear Sharing:

Ця концепція дає змогу країнам-членам НАТО, які не мають власної ядерної зброї, брати участь у плануванні її застосування і доставки.

У рамках спільного використання ядерної зброї країни-учасниці проводять консультації та ухвалюють спільні рішення щодо політики в галузі ядерних озброєнь, утримують технічне обладнання (зокрема, літаки з ядерними боєголовками), необхідне для застосування ядерної зброї, і зберігають його на своїй території.

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