Кілька ініціатив, спрямованих на притягнення Москви до відповідальності за військові злочини в Україні, були скасовані.

Адміністрація Дональда Трампа скасувала або обмежила ключові ініціативи, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні, пише The Washington Post.

Зокрема, США вийшли з європейської міжнародної групи, яка займалась фіксацією порушень міжнародного права під час російського вторгнення. Також припинено роботу групи Мін’юсту з розслідування воєнних злочинів і ліквідовано програму арешту активів підсанкційних російських олігархів.

Скасовано посаду координатора, відповідального за збір розвідданих щодо злочинів РФ. Цю позицію створено за двопартійною ініціативою, зокрема конгресменом Джейсоном Кроу, який заявив:

Відео дня

"Посада координатора злочинів... має завдання притягнути Путіна до відповідальності за злочини, які він скоїв проти українського народу. Якщо Трамп і директор нацрозвідки Тулсі Габбард хочуть досягти миру, вони повинні бути готові притягнути Путіна до відповідальності... Наразі ця адміністрація показала, що готова випустити Путіна з гачка".

Також розпущено міжвідомчу групу, яка працювала під керівництвом цього координатора. Елі Розенбаум, колишній керівник групи розслідування воєнних злочинів Мін’юсту, заявив:

"Це дуже тривожна відмова від зобов’язань США щодо притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах і агресії".

Воєнні злочини РФ - останні новини

Як писав УНІАН, 4 квітня російські окупанти атакували Кривий Ріг балістикою, внаслідок чого загинуло 18 людей, серед яких дев'ять дітей.

Після цього президент України Володимир Зеленський назвав імена всіх дітей, яких російська ракета вбила у Кривому Розі. За його словами, ракета влучила просто по вулиці, де були звичайні будинки, дитячий майданчик, магазини та ресторан.

Також повідомлялось, що Росія 10 квітня вдарила балістикою по Дніпру, внаслідок чого загинув один чоловік, ще п'ятеро людей отримали поранення. За словами місцевої влади, росіяни вдарили ракетою по складу серветок і памперсів.

Вас також можуть зацікавити новини: