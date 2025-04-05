Також Зеленський висловив розчарування реакцією США на російський удар.

Внаслідок російської атаки по Кривому Рогу загинуло 9 дітей. Їхні імена у своєму Telegram-каналі назвав президент Володимир Зеленський.

"Трирічний Тимофій, на жаль, помер сьогодні в лікарні. Семирічний Радислав. Аріна, якій назавжди теж 7 років. Дев’ятирічний Герман. П’ятнадцятирічний Данило. П’ятнадцятирічний Микита. П’ятнадцятирічна Аліна. Костянтин, якому назавжди 16 років. Нікіта – 17 років. Це діти, які були вбиті ударом російської балістичної ракети по Кривому Рогу. Було лише кілька хвилин після запуску з району Таганрога на території ворога", написав Зеленський.

Він додав, що через російський удар також загинуло 9 дорослих. Ще 62 людини, з яких 12 – діти, постраждали від ракетної атаки. Наразі медики роблять усе можливе, щоб врятувати життя цих людей, сказав Зеленський.

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"Ракета влучила просто по вулиці – навколо звичайні будинки, дитячий майданчик, магазини, ресторан. На додачу до цієї балістики росіяни застосували вчора проти Кривого Рогу ударні дрони – просто в час рятувальної операції, у час цього горя для людей. Через удар дронами 7 людей були поранені, одна людина загинула. Просто не буває глибших цинізму, підлості й ненависті до людей, ніж ті, які Росія собою зараз уособлює", – додав Зеленський.

Президент подякував країнам-партнерам, які відреагували на російську атаку. Водночас він зазначив, що його "неприємно дивує" реакція посольства США на цю трагедію.

"Така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей. Так, війна має завершитись. Але щоб її завершити, треба не боятися називати речі своїми іменами. Треба не боятися тиснути на того єдиного, хто цю війну продовжує та ігнорує всі пропозиції світу для її завершення. Треба тиснути на Росію, яка обирає вбивства дітей замість припинення вогню", – написав Зеленський.

Удар по Кривому Рогу: що відомо

4 квітня російські загарбники атакували Кривий Ріг балістикою. Ракета влучила у житловий мікрорайон. За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, на місці атаки не було жодних військових обʼєктів, тому можна стверджувати, що Росія свідомо ударила по цивільних людях.

У російському Міноборони підтвердили атаку. Втім, там назвали удар "високоточною" атакою на місце проведення "військової наради".

За даними журналістів, у ресторані, який був ціллю російської атаки, проходив форум представників місцевої б'юті-індустрії, а також день народження.

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