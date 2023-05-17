Зазначається, що підсудний свою провину не визнав.

У Бішкеку засудили до 10 років позбавлення волі громадянина Киргизстану, який воював в Україні на боці Росії. Його звинуватили в найманстві – участі "у збройному конфлікті інших держав".

Як пише "Медіазона. Центральна Азія", у рішенні суду зазначається, що у червні 2022 року 30-річний обвинувачений вступив до лав збройних угруповань так званої "ЛНР", щоб отримати громадянство РФ. У липні минулого засуджений прибув до міста Брянка і був зарахований на службу на посаді заступника командира бойової машини з окладом у розмірі 180 000 рублів.

"Згідно з документом, киргизстанець перевозив мінометні установки і боєприпаси до передової лінії фронту в місті Соледар. Однак у вересні його передислокували в місто Попасна, де крім мінометного забезпечення, він займався матеріальним забезпеченням військових угруповань "ЛНР", в тому числі, доставкою продуктів харчування та одягу. Киргизстанець був звільнений з військової служби на підставі рапорту в листопаді 2022 року. Після чого він повернувся в Москву, звідки виїхав на батьківщину в Бішкек", – повідомляє видання.

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Зазначається, що підсудний провину не визнав. У своїй заяві він підкреслив, що нібито був "тільки на території "ЛНР", а в бойових діях участі не брав. За його словами, він сам написав рапорт про звільнення, щоб повернутися в свою країну доглядати за хворим батьком.

Війна в Україні: вироки поплічникам РФ

В Одесі суд виніс вирок колаборанту-наглядачу, який у Херсонській колонії виконував накази окупантів щодо охорони репресованих учасників руху опору. Його засудили до 8 років позбавлення волі.

Раніше суд визнав винним російського військового в порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Він розстріляв автомобіль з родиною у селі Крупичполе Прилуцького району Чернігівської області.

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